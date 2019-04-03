Son Dakika Haberleri: Bunalıma Giren Denetimli Serbestlik Hükümlüsü İntihara Kalkıştı

Bunalıma Giren Denetimli Serbestlik Hükümlüsü İntihara Kalkıştı

51 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren bir denetimli serbestlik hükümlüsü, dördüncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının balkonundan intihar girişiminde bulundu.

Bunalıma Giren Denetimli Serbestlik Hükümlüsü İntihara Kalkıştı, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren bir denetimli serbestlik hükümlüsü, dördüncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının balkonundan intihar girişiminde bulundu.

Denetimli serbestlik hükümlüsü S.S. İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunduğu sırada balkona çıkarak intihara kalkıştı. Binanın dördüncü katında bulunan balkondan korkulukları aşan S.S. intihar edeceğini söyledi. Kurumdaki personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri binanın beton zeminini süngerlerle kapladı. Olay yerine gelen İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, intihar girişiminde bulunan S.S. ile konuşarak intihardan vazgeçirmek için uzun süre ikna girişiminde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşiyle problemleri olduğunu belirten S.S. eşinin kendisini affetmesini isteyince Kaymakam Atasoy, S.S.'nin eşini aradı.

Hoparlörden eşinin sesini duyan S.S. eşinin talebiyle intihardan vazgeçti. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Bülbül, S.S.'yi kucakladı. İntihardan vazgeçirilen S.S. ambulans ile kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:15 Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa
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