Bunalıma giren elektronik mühendisi, 200 metre yükseklikten kendini attı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, yaklaşık 200 metre yükseklikteki viyadükten kendini atarak intihar etti..

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen elektronik mühendisi Mustafa A. (27), sabah erken saatlerde evinden ayrılarak aracını viyadüğe park ettikten sonra aşağı indi. Viyadüğün kenarına gelen Mustafa A., kendini yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağı bıraktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada viyadüğün üzerinde terk edilmiş bir araç gördü. Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler, aramalar sonucunda Mustafa A.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Mustafa A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak, hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Mustafa A.'nın yakınları da sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ