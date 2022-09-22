Dükkana gelen yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlem alarak, inceleme yaptı. H.E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Kocasinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı - Son Dakika

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