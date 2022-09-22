Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı - Son Dakika
Üye Girişi

Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı

22.09.2022 18:09
Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen esnaf, market dükkanında kendini asarak yaşamına son verdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.E. (59), marketin bodrum katında kendini astı.

YAKINLARI DÜKKANA GELİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Dükkana gelen yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlem alarak, inceleme yaptı. H.E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunalıma giren esnaf, işlettiği markette kendini asarak intihar etti
Bunalıma giren esnaf, işlettiği markette kendini asarak intihar etti
YORUMLAR
500
Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı BARAJ SULARI ÇEKİLDİ; ESKİ MAHALLE ORTAYA ÇIKTI BARAJ SULARI ÇEKİLDİ; ESKİ MAHALLE ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: İHA

Osmangazi, Kocasinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement