Bunalıma giren genç evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da bunalıma giren genç evinde kanlar içinde ölü bulundu.



Olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi TRT Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 38 yaşındaki Özgü F.'den gün boyunca haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Özgü F.'nin dairesine polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde bulunan Özgü F.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özgü F.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. - ANTALYA