Son Dakika Haberleri: Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti.

1 saat önce

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kadın, apartmanın 7. katında yangın merdiveninden atlayarak intihar etti.

Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti., System.String[]

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kadın, apartmanın 7. katında yangın merdiveninden atlayarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan Menekşe apartmanında meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen N.A.(37) isimli kadın, apartmanın 7. katındaki yangın merdivenine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle beraber olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Parmak izi incelenen kadın teröristin, zırhlı askeri bir araca saldırı düzenlediği ortaya çıktı
Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü Kilo aldığını sandı, karnından 7 kiloluk kitle çıktı Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]