Bunalıma giren kadın balkonda yaktığı ateşin yanında oturup itfaiye ekiplerine alkol ikram etti - Son Dakika
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Bunalıma giren kadın balkonda yaktığı ateşin yanında oturup itfaiye ekiplerine alkol ikram etti

06.06.2022 13:59

Antalya'da bunalıma giren bir kadın, eşyalarını aşağı atıp, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etti. Yaşananlara tepkisiz kalan kadın, yardıma gelen itfaiye ekiplerine de alkol ikram etti.

Antalya'da saat 10.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 44 yaşındaki Müge A.'nın eşyalarını bahçeye attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eşyalarını aşağı atıp, balkonda keyif yaptı, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İTFAİYE EKİPLERİNE ALKOL İKRAM ETTİ

Polise kapıyı açmayan kadın, balkonda küçük bir ateş yakıp hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattıktan sonra balkona itfaiyenin merdiven açmasına yardımcı oldu. Polis bir itfaiye eri ile birlikte balkonda duran kadının yanına ulaştı. Merdivenle balkona ulaşan ekiplere kadın, alkol ikram etti. Eve giren ekipler, ilk müdahalenin ardından Müge A.'yı aşağı indirdi.

Eşyalarını aşağı atıp, balkonda keyif yaptı, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

"ÇEK ŞU ELLERİNİ BUZ GİBİ"

Polis eşliğinde yürüyen kadın bu kez iş yeri önünde masaya oturup sigara yaktı. Güneş gözlüğünü de takan kadın polis eşliğinde ambulansa alınırken, "Çek şu ellerini buz gibi" diyerek polise zorluk çıkardı. Çevredeki turistler ve vatandaşlar çalışmayı meraklı gözlerle izledi. Müge A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma giren kadın balkonda yaktığı ateşin yanında oturup itfaiye ekiplerine alkol ikram etti - Son Dakika

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