Son Dakika Haberleri: Bunalıma giren şahıs 15. Katta intihar girişiminde bulundu
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Bunalıma giren şahıs 15. Katta intihar girişiminde bulundu

1 saat önce

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, bir inşaatın 15. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Bunalıma giren şahıs 15. Katta intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, bir inşaatın 15. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Nuri Has mahallesinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen C. K. (28) bir inşaatın 15. Katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yere branda açarken, polis ekipleri de şahsın yanına giderek ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna olan C.K., inşaattan indirildi. Olay yerinde bulunan ambulansta ilk müdahalesi yapılan C.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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