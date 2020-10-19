Bunalıma giren şahıs intihar etti - Son Dakika

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Osman A.'nın kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri Osman A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Osman A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ