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Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

6 saat önce

Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktıSAMSUN - Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.

Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

SAMSUN - Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Kavşağı'nda önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 38 yaşındaki Ö.A. kendi aracını ateşe vererek yaktı. Alevler aracı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.A. daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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