Son Dakika Haberleri: Bunalıma giren şahıs kendi evini ateşe verdi
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Bunalıma giren şahıs kendi evini ateşe verdi

1 saat önce

Bunalıma giren şahıs kendi evini ateşe verdiMALATYA - Malatya'da bunalıma giren bir şahıs ikamet ettiği evi ateşe verdi.

Bunalıma giren şahıs kendi evini ateşe verdi
MALATYA - Malatya'da bunalıma giren bir şahıs ikamet ettiği evi ateşe verdi.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi İlham sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Taştepe Mahallesi İlham sokakta ikamet eden bir şahıs girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evini ateşe veren şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.
Bunalıma giren şahıs kendi evini ateşe verdi
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
İtfaiye, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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