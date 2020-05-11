Bunalıma giren şahıs kendini asarak intihar etti - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği girdiği iddia edilen 77 yaşındaki bir kişi, iple kendini asarak yaşamına son verdi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 195. sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Ali A. (77) iple kendini astı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Ali A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ