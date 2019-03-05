Son Dakika Haberleri: Bunalıma Giren Şoför, 7'nci Kattan Ölüme Atladı

Bunalıma Giren Şoför, 7'nci Kattan Ölüme Atladı

58 dakika önce

İZMİT'te Murat B. (47), eşi ve çocuklarının gözü önünde, 7 katlı binanın son katındaki dairelerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Bunalıma Giren Şoför, 7'nci Kattan Ölüme Atladı, System.String[]
İZMİT'te Murat B. (47), eşi ve çocuklarının gözü önünde, 7 katlı binanın son katındaki dairelerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay sabah saatlerinde, Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi Barbaros Apartmanı'nda meydana geldi. Bir firmada tanker şoförlüğü yapan Murat B., eşi ve iki çocuğunun gözleri önünde 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden atladı. Murat B., beton zemine düşerken, eşi ve çocukları 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Murat B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşi, "Hasta olaydın ben sana bakardım. Hasta olanlar intihar etmedi sen neden atladın?" diyerek gözyaşına boğuldu.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:52 Kaynak: DHA

Kocaeli, İstanbul, Sabah, Güncel
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