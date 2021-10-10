Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde gece saat 00.00 sıralarında park halindeki 34 TF 8127 plakalı tırın kabin kısmında yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde park halinde olan 13 KD 836 plakalı tıra sirayet etmiş ve iki tır alev topuna dönerek kullanılmaz hale gelmişti.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda, yangının araçlardan birinin şoförü S.P. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın kendi aracı içerisinde bunalıma girerek bez parçalarını tutuşturmak suretiyle, her iki aracı ve mescidi ateşe verdiği belirlendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bunalıma giren sürücü park halindeki iki tırı alev topuna çevirdi - Son Dakika