Bunalıma giren yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bunalıma giren yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı

05.06.2022 00:57
Bunalıma giren yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı

Antalya'da iddiaya göre, bunalıma giren yaşlı adam evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti.

Antalya'da iddiaya göre, bunalıma giren yaşlı adam evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti. Alevlere teslim olan daire korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi, Kazımkarabekir Caddesi'ndeki bir apartmanın son katında meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan 91 yaşındaki C.H, eşinin evde bulunmadığı esnada dairesinin birkaç odasını ateşe verdikten sonra iddiaya göre, 4. kattaki balkondan kendini boşluğa bıraktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm daireyi sarması üzerine çevredekiler büyük korku yaşadı. Daireden çıkan alevler nedeniyle yanan parçalar zemine düştü. C.H'nin eşi yakınları tarafından binadan uzaklaştırıldı. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye yangını söndürdü. Beton zemine düşen C.H ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından C.H'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korku yaşayan vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle izledi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalıma giren yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 01:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bunalıma giren yaşlı adam evini yakıp, balkondan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement