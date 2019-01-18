Bunalıma Girip 5. Kattan Atlayarak İntihar Eden Genç Hemşire Hayatını Kaybetti
59 dakika önce
Bunalıma girip 5. kattan atlayarak intihar eden genç hemşire hayatını kaybettiBURSA - Bursa'da bunalıma girip 5. kattan kendini boşluğa bırakan genç hemşire kurtarılamadı.
Bunalıma girip 5. kattan atlayarak intihar eden genç hemşire hayatını kaybetti
BURSA - Bursa
'da bunalıma girip 5. kattan kendini boşluğa bırakan genç hemşire kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım
İlçesi, Erikli
Mahallesi, Eflak
Caddesi üzerinde bulunan 5. katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da bir devlet hastanesinde kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan 32 yaşındaki Elvan İçin, gece geç saatlerde arkadaşlarıyla otururken sigara içmek için cama çıktı. Camdan kendini boşluğa bırakan genç kadın 5'inci kattan zemine çakıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç hemşireyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayan Elvan İçin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Elvan İçin'in arkadaşlarını ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan Elvan İçin'in 2012 yılında memuriyete başladığı, 2014 yılından itibarende Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
Genç Hemşirenin Feci Ölümü
Anadolu Adalet Sarayı'nda İntihar... Tutuklandığını Duyanca İntihar Etti
Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı