Son Dakika Haberleri: Bunalıma Girip 5. Kattan Atlayarak İntihar Eden Genç Hemşire Hayatını Kaybetti

Bunalıma Girip 5. Kattan Atlayarak İntihar Eden Genç Hemşire Hayatını Kaybetti

59 dakika önce

Bunalıma girip 5. kattan atlayarak intihar eden genç hemşire hayatını kaybettiBURSA - Bursa'da bunalıma girip 5. kattan kendini boşluğa bırakan genç hemşire kurtarılamadı.

Bunalıma girip 5. kattan atlayarak intihar eden genç hemşire hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da bunalıma girip 5. kattan kendini boşluğa bırakan genç hemşire kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, Eflak Caddesi üzerinde bulunan 5. katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da bir devlet hastanesinde kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan 32 yaşındaki Elvan İçin, gece geç saatlerde arkadaşlarıyla otururken sigara içmek için cama çıktı. Camdan kendini boşluğa bırakan genç kadın 5'inci kattan zemine çakıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç hemşireyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayan Elvan İçin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Elvan İçin'in arkadaşlarını ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan Elvan İçin'in 2012 yılında memuriyete başladığı, 2014 yılından itibarende Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Hemşirenin Feci Ölümü Anadolu Adalet Sarayı'nda İntihar... Tutuklandığını Duyanca İntihar Etti

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:15:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bunalıma Girip 5. Kattan Atlayarak İntihar Eden Genç Hemşire Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]