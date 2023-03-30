Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi - Son Dakika
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Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi

30.03.2023 19:48
Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi, iş yerinde kendini asarak hayatına son verdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi, iş yerinde kendini asarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalımda olan M.C.Y.'nin yakınları kendisinden haber alamayınca iş yerine geldi. İş yeri kapısı itfaiye yardımıyla açılırken, içeri giren yakınları M.C.Y.'yi iple asılı halde hareketsiz şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde M.C.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.C.Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Yenidoğan, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalımda olan şahıs iş yerinde hayatına son verdi - Son Dakika


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