Bunaltıcı sıcağa karşı hortumla serinledi - Son Dakika

Bunaltıcı sıcağa karşı hortumla serinledi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sıcaktan bunalan İbrahim Biçer'in evinin balkonunda hortumla serinlemeye çalışırken ortaya çıkan halleri güldürdü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sıcaktan bunalan İbrahim Biçer'in evinin balkonunda hortumla serinlemeye çalışırken ortaya çıkan halleri güldürdü. Serik'e bağlı Serik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi 'nde oturan ve sosyal medyada paylaştığı görüntüyle bir anda çok kişinin takip etmeye başladığı İbrahim Biçer, sıcaktan bunalınca çareyi evinin balkonunda hortumla serinlemekte buldu. Elbiseleriyle oturduğu sandalyede kendini hortumla serinletmeye çalışan İbrahim Biçer'in, "Sıcaklardan yanıyorum. Koronavirüs sen bizi yenemezsin. Irmağa gidemiyoruz ama ırmağı ayağımıza getiriyoruz. Irmak burada hayat burada, korona defol git, evde kal Serik, evde kal Türkiye " diye konuşması güldürdü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle deniz ve ırmakta yüzmek yasaklanınca aşırı sıcaklara dayanamadığını söyleyen İbrahim Biçer, "Sıcaklara dayanamıyorum. Soğuk suyu da seviyorum. O zaman ne yapıyorum. Irmağı ayağıma getiriyorum" dedi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle deniz ve ırmakta yüzmek yasaklanınca aşırı sıcaklara dayanamadığını söyleyen İbrahim Biçer, "Sıcaklara dayanamıyorum. Soğuk suyu da seviyorum. O zaman ne yapıyorum. Irmağı ayağıma getiriyorum" dedi. İbrahim Biçer, annesine de "Anacığım, aç suyun taziğini. Oh soğuk soğuk. Yanıyorsun Fuat abi, yanıyorsun İbrahim" diye espri yaptı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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