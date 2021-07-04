Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen Girlevik Şelalesi'nin yolunu tutuyor - Son Dakika

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen Girlevik Şelalesi'nin yolunu tutuyor

ERZİNCAN - Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte Girlevik, serinlemek isteyenlerin uğrak durağı haline geldi.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki şelale doğa harikası görünümüyle de görsel şölen oluşturuyor. Hava sıcaklığının artması ile beraber beldenin önemli turizm merkezlerinden olan Girlevik Şelalesi'ne kent merkezinden ve il dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, doğal güzellikleri, bitki örtüsü, ağaçları, serin havası ve dinlenme yerleriyle Erzincan'ın en çok tercih edilen mesire yerlerinden biri olup Erzurum, Tunceli, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt gibi çevre illerden ve Türkiye'nin de dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Amasya'dan gelen ve Girlevik Şelalesi'ne ilk defa gelen Gökhan Torun daha önce hep duyduğunu ve merak ettiğini belirterek, "Erzincan'ın güzelliklerini duymuştuk daha önceden. Arkadaşlarımızla yasaklar kalktıktan sonra gezmeyi düşündük. Şelalenin de güzel olduğunu, meşhur olduğunu, görülmesi gerektiğini duyduk. Geldik arkadaşlarımız ile güzel zamanlar geçirdik. Doğunun her yeri güzel ben Van'a da gittim çoğu ile de gittim. Doğunun her yeri görülmesi gereken yerler. Mutlaka gidilmesi gereken yerler. Duymak mı okumak mı değil, gidip görmek gerekiyor. Doğu gerçekten Paris gibi bir yer. Şimdi başka yerlerini gezeceğiz. Gezdikten sonra da bakalım nelerle karşılaşacağız. Memnun kaldık yani Erzincan'dan." dedi.

Ziyarete gelen bir başka vatandaş Ülkü Altaş ise, "Ben Sivas'tan geldim. Burayı methettiler. Geldim gördüm gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini ve görmesini isterim." diye konuştu.