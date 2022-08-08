Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bunaltıcı ve rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu, Yüksekova'nın çevresini saran dağlar altında kayboldu.

3 gündür ilçede yoğun sıcaklar ve beraberinde başlayan aralıklı rüzgar ise hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde ilçenin dağları sis bulutu gibi altına aldı.

Özellikle öğlen saatlerinde yoğun sıcaklıktan dolayı vatandaşlar evlerinde çıkamazken, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağları toz bulutundan dolayı resmen kayboldu.

Akşam üzeri ilçede gezen vatandaş Cilo dağlarının toz bulunun altında kaybolması üzerine karşısında resim çekmeyi de ihmal etmediler.

"Kış gibi anımsatıyor sanki sis bulutu sarmış"

Bunaltıcı ve rüzgarın etkisiyle dağlar kaybolmuş şekilde, diyen Murat Ural isimli vatandaş, "Günlerdir bunaltıcı bir sıcaklık var bölgede ve ardında başlayan aralıklı rüzgar ise hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün aralıklı rüzgarın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağlar toz bulutundan dolayı içinde tamamen kaybolmuş şekilde. Sanki görüntüsü kışın sis bulutu oluyor aynı şekli olmuş. İnşallah kısa süre bu biter bu toz bulutu ve aşırı sıcaklıklar. Zaten öğlen saatlerinde kimse çıkamıyor sıcaklıklardan dolayı. İlçenin çevresini saran dağlar tamamen kaybolmuş durumda" dedi.