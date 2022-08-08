Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı

08.08.2022 20:24
Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı

Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bunaltıcı ve rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu, Yüksekova'nın çevresini saran dağlar altında kayboldu.

Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bunaltıcı ve rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu, Yüksekova'nın çevresini saran dağlar altında kayboldu.

3 gündür ilçede yoğun sıcaklar ve beraberinde başlayan aralıklı rüzgar ise hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde ilçenin dağları sis bulutu gibi altına aldı.

Özellikle öğlen saatlerinde yoğun sıcaklıktan dolayı vatandaşlar evlerinde çıkamazken, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağları toz bulutundan dolayı resmen kayboldu.

Akşam üzeri ilçede gezen vatandaş Cilo dağlarının toz bulunun altında kaybolması üzerine karşısında resim çekmeyi de ihmal etmediler.

"Kış gibi anımsatıyor sanki sis bulutu sarmış"

Bunaltıcı ve rüzgarın etkisiyle dağlar kaybolmuş şekilde, diyen Murat Ural isimli vatandaş, "Günlerdir bunaltıcı bir sıcaklık var bölgede ve ardında başlayan aralıklı rüzgar ise hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün aralıklı rüzgarın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağlar toz bulutundan dolayı içinde tamamen kaybolmuş şekilde. Sanki görüntüsü kışın sis bulutu oluyor aynı şekli olmuş. İnşallah kısa süre bu biter bu toz bulutu ve aşırı sıcaklıklar. Zaten öğlen saatlerinde kimse çıkamıyor sıcaklıklardan dolayı. İlçenin çevresini saran dağlar tamamen kaybolmuş durumda" dedi.

YORUMLAR
500
'Saklı cennet' Kaval Şelalesi'ne yoğun ilgi 'Saklı cennet' Kaval Şelalesi'ne yoğun ilgi Tilkiyi elleriyle besleyip su verdi Tilkiyi elleriyle besleyip su verdi
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:40 Bolu'da 'gizemli hastalık' paniği yeniden başladı! Yüzlerce kişide zehirlenme şikayeti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bunaltıcı sıcaklarla oluşan toz bulutu, Yüksekova'yı sis bulutu gibi altına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement