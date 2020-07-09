Bunaltıcı sıcaklıklara karşı çözümü traktör römorkunda buldular - Son Dakika

Bunaltıcı sıcaklıklara karşı çözümü traktör römorkunda buldular

Sivas'ta hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla bunaltıcı günler yaşayan çocuklar, aileleri tarafından suyla doldurularak havuza dönüştürülen traktör römorkunda serinledi

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla bunaltıcı günler yaşayan çocuklar, aileleri tarafından suyla doldurularak havuza dönüştürülen traktör römorkunda serinledi.

Sivas'ta şu günlerde Temmuz ayının en sıcak günler yaşanıyor. Kent merkezinde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıktı. Merkeze bağlı 4 Eylül köyünde yaşayanlar ise bunaltıcı sıcağa karşı ilginç bir çözüm buldu. Aileler tarımda kullanılan traktör römorkunu branda ile kaplayarak içerisini suyla doldurdu. Suyla doldurulan römork havuz halini alırken çocuklar ise suyla dolu römorkta serinledi. Doyasıya eğlenen çocuklar, denizi olmayan Sivas'ta havuz keyfi yaşadı.

Bunaltıcı sıcağa karşı römorku suyla doldurduklarını belirten Mecnun Pek, "Hava 35 dereceyi buldu. Bizde kardeşlerimizin serinlemesi için tekneye branda geçirip suyla doldurduk. Çok eğleniyorlar. Kendilerine su fışkırtıp doyasıya eğleniyorlar" dedi.

Kuzenlerinin ve kardeşinin römorka doldurulan su ile doyasıya eğlendiğini belirten Muhammet Ali Pek, " Hava sıcaktı, bizim çocuklarda bunalmıştı. Ferahlamaları gerekiyordu, bizde böyle bir şey düşündük. Ardından römorka brandayla kaplayıp, su doldurduk. Gördüğünüz gibi şuanda eğleniyorlar" dedi.

Havuzda ferahlayan çocuklar ise hem serinleyip hemde eğlendiklerini söylediler.