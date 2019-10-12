Bunamamak için egzersiz yapın

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Yaşlanma doğal bir süreçtir. Ama demans yani bunama gibi ciddi hastalıklardan korunmak için beyin fonksiyonlarını geliştirmenin en etkili yollarından biri düzenli egzersiz yapmaktır" diye konuştu.

Hareket edebilme yeteneği herkese bağımsızlık hissi ve huzur sağlar. Aktif, hareketli bir hayat herkes için önemlidir. Dünya nüfusunun yaş ortalamasının artması ile birlikte gün geçtikçe kronik hastalıkların da arttığına işaret eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Birçok kronik hastalığın başlıca sebepleri arasında sağlıksız beslenme ve hareketsizlik bulunmaktadır. Üstelik hastalıkları önlemek, tedaviden daha ucuz ve daha kolaydır. Düzenli ve uygun egzersizlerin hastalıkların önlenmesi, gerilemesi ve tedavisinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Düzenli egzersizin fiziki, sosyal, psikolojik ve bilişsel yararlarını gösteren pek çok çalışma vardır" diye konuştu.

Tansiyonu düzenleme, bağışıklık sistemini çalıştırma, stresle baş etme, kan şekeri kontrolü, kemik geliştirme ve kalbi genç tutması gibi birçok olumlu etkisi bulunan düzenli egzersiz alışkanlığından etkilenen bir organın da beyin olduğunu ifade eden Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Uzun zamandan beri egzersizin beyni de sağlıklı tuttuğu artık biliniyor. Yaşlanma doğal bir süreçtir. Ama demans yani bunama gibi ciddi hastalıklardan korunmak için beyin fonksiyonlarını geliştirmek şarttır. Bunun en etkili yollarının başında da düzenli egzersiz yapmak olduğu unutulmamalıdır" dedi.

Bunama riskine karşı kitap okumak, yeni bilgiler edinmek, bulmaca çözmek gibi beyin kapasitesini artıracak zihni egzersizlerin yanı sıra, farklı nörolojik girdilerin sağlanacağı fiziki egzersizlerin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Şahabettinoğlu, "Kliniğimize gelen her yaşta insana sağlık ve fiziksel aktivite seviyesine, hastalıklarına ve kısıtlılıklarına bağlı olarak değişim gösteren, kişiye özel bir medikal egzersiz programı uyguluyoruz. Egzersiz reçetemiz, aerobik egzersizleri, kuvvet çalışmalarını, denge, koordinasyon ve esneklik egzersizlerini kapsar. Gövde kaslarını güçlendiren, kas iskelet sistemi bütünlüğünü artıran, omur hareketliliği ile eklem stabilitesini geliştiren pilates egzersizleri uygulanır. Aynı zamanda hem zihnen, hem bedenen dengede kalmayı, koordinasyon ve konsantrasyon yeteneğini arttırma hedeflenir. Özellikle demansı olanları hareketli tutmak önemlidir. Her evredeki hasta için uygulanabilecek egzersizler farklıdır. Uzman bir hekim kontrolünde fizyoterapist ya da medikal egzersiz uzmanlarıyla çalışmak en doğrusudur" dedi.

(İHA)