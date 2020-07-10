"Bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız" - Son Dakika

"Bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, Sakarya Hendek'te gerçekleşen patlamalar sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, Sakarya Hendek'te gerçekleşen patlamalar sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtladı. "Bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız" diyen İmamoğlu, " İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. O bitmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dudullu-Bostancı Metro Hattı başlangıç töreni sonrasında gazetecilerin, Sakarya'da yaşanan patlama sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtladı.

"SAYIN VALİMİZ İLE BU KONUYU KONUŞACAĞIM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Sakarya bizi çok üzdü. Dün, tesadüf Ankara'dan İstanbul'a dönerken bir şehidimizin ailesi ile denk geldik ve biraz dertleştik. Bütün şehitlerimize kayıplarımıza çok üzgünüz. Özellikle ikinci olayın, gerçekten bir iş kazası değil, ihmal olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Mutlak soruşturulması lazım. Dolayısıyla bu yaşanan Sakarya Hendek'teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak. Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. O bitmiştir. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz. Çok daha farklı sistemlerle kutlamalarımızı yaparız. Keşke orada bir tek canımız bile hayatını kaybetmeseydi. Bizim yetkimizde olmayan bir hususu meclise getirmiş oluruz. Dediğim gibi bu konuda valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Başka kurumların yaptığı ve bir takım kutlama ile ilgili uygulamalar var. Sayın Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Bizimle farklı bir görüşte olmaz diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

10.07.2020 20: 08: 06 TSI

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız' - Son Dakika
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