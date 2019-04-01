Son Dakika Haberleri: Bundan Sonra Hepimiz Aydın İçin Çalışacağız"

Bundan Sonra Hepimiz Aydın İçin Çalışacağız"

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.

Bundan Sonra Hepimiz Aydın İçin Çalışacağız
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP adayı Çerçioğlu oldu.

Çerçioğlu, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara hitap etti.

Verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Çerçioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla seçim bitmiştir. Kazanan 17 ilçe başkanımızı tebrik ediyorum. Sayın Mustafa Savaş'a da 'gel beraber Aydın için çalışalım' diyorum. Artık seçim bitti. Bundan sonra hepimiz Aydın için çalışacağız. Ayrı gayrı yok, hepimiz Aydın'da yaşıyor. Yiğit insanlar, mert insanlar hepsi burada yaşıyor. Seçim atmosferinde hata olmuştur, ben hakkımı herkese helal ediyorum."

Çerçioğlu, konuşmasının ardından havaya güvercin bıraktı, vatandaşlara karanfil dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA

Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Güncel
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