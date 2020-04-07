Bundan sonra ne olacak?

Virüs mutasyona uğrayabilir mi?



Bilim insanları iki farklı tip virüsten bahsediyor: İlk başta çıkan L tipi ve ardından yaygınlaşan M tipi virüs. L tipinin daha öldürücü olduğu, özellikle Vuhan'ı etkilediği, M tipinin daha az öldürücü olduğu ama rahat yayılabildiği tahmin ediliyor. Virüsü tanımadığımız için genetik mutasyona uğrama olasılıklarını öngörmek zor. (Emrah Altındiş)



Türkiye'de bu salgının ne zaman biteceği öngörülüyor?



Katı izolasyon, hareketliliğin kısıtlanması, gereksiz üretimlerin durdurulması, temel gıda ve temizlik maddelerinin üretimine önem verilmesi başarıyı getirir. Yaz da dahil olmak üzere yaşanan durumu aklımızdan çıkarmayacağımız bir sürece giriyoruz. (Bülent Nazım Yılmaz)



İkinci bir dalgadan bahsediyorlar, doğru mu?



Gidişat hızlandı, hastalık yaygınlaşmış durumda. Türkiye'nin dört bir tarafında taşıyıcılar var. İkinci dalga söylemlerini konuşmak yerine önce 'sağlık modelimiz bu salgını yönetebilecek yeterlilikte mi' diye bakmalıyız. (Bülent Nazım Yılmaz )