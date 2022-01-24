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Bundesbank: Alman ekonomisi 2021'in son çeyreğinde muhtemelen küçüldü - Son Dakika

Bundesbank: Alman ekonomisi 2021'in son çeyreğinde muhtemelen küçüldü

24.01.2022 15:06
Bundesbank: Alman ekonomisi 2021'in son çeyreğinde muhtemelen küçüldü

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde muhtemelen küçüldüğünü duyurdu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde muhtemelen küçüldüğünü duyurdu.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ocak ayı raporu yayımlandı.

Raporda, lojistik sıkıntılar, ham madde ve ara ürünlere ilişkin darboğazların Almanya'da sanayi üretimini olumsuz etkilemesi nedeniyle ekonomide toparlanmanın geçen yılın son çeyreğinde durduğu belirtildi.

Şirketlerin faaliyetlerini kısıtlayan Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle hanehalkı tüketiminin de geçen yılın son aylarında düştüğüne işaret edilen raporda, tüketim alışkanlıkları ve Kovid-19 kısıtlamalarının özellikle geçen ay hizmet sektöründeki faaliyetleri olumsuz etkilediği kaydedildi.

Raporda, "Salgının neden olduğu aksamalar ve arz darboğazları 2021'de ekonomik toparlanmayı yavaşlattı. Almanya'nın reel GSYH'sinin 2021'in son çeyreğinde biraz düşmesi muhtemel." ifadeleri kullanıldı.

"Enflasyon 2022 başında yüksek kalacak"

Bundesbank raporunda, Almanya'da enflasyonun artan enerji fiyatları ve tedarik darboğazları nedeniyle bu yılın ilk aylarında yüksek kalabileceğine işaret edilerek, enflasyonda iyileşmenin daha uzun süre alabileceği belirtildi.

Raporda, "Ayrıca, doğal gaz piyasasındaki fiyatların önemli artışı nedeniyle doğal gazda son kullanıcı fiyatları da önemli ölçüde artacaktır." denildi.

Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Alman Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ilk tahminlere göre, 2021'in son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 0,5 ila 1 arasında küçüldü. Destatis, son çeyreğe ilişkin öncü verileri 28 Ocak'ta açıklayacak.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını ve tedarik sıkıntılarına rağmen öncü verilerle 2021'de yüzde 2,7 büyüdü.

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Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bundesbank: Alman ekonomisi 2021'in son çeyreğinde muhtemelen küçüldü - Son Dakika
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