Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü - Son Dakika
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Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü

10.06.2022 11:05
Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Ukrayna savaşı nedeniyle Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürerek, yakıt ve gıda fiyatlarında keskin artışın etkisiyle yüksek enflasyon öngördü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Ukrayna savaşı nedeniyle Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürerek, yakıt ve gıda fiyatlarında keskin artışın etkisiyle yüksek enflasyon öngördü.

Bundesbank, Almanya ekonomisine ilişkin yarı yıllık raporunda 2022-2023 ve 2024 yıllarını kapsayan büyüme ve enflasyon tahminlerini yayınladı.

Buna göre, Banka, Almanya'da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 4,2'den 1,9'a ve gelecek yıl için yüzde 3,2'den 2,4'e indirdi. 2024'de ise yüzde 1,8 büyüme öngörüldü.

Raporda, Bundesbank uzmanları, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik görünüme ilişkin yüksek bir belirsizlik olduğunu vurguladı.

Bundesbank raporunda, "Öngörüler, savaşın ve sonuçlarının daha fazla yoğunlaşmayacağı varsayımına dayanıyor," denildi.

Buna ek olarak, Bundesbank, Rusya'dan enerji tedarikinin durdurulmasını içeren alternatif bir risk senaryosunu da hesaplayarak, bu durumda, Almanya'da ekonomik faaliyetlerin 2023'te önemli ölçüde gerileceğini belirtti.

Enflasyon tahmini yükseltildi

Bundesbank, artan enerji fiyatları nedeniyle enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, olağanüstü yüksek enflasyonun tüketiciler için belirsizliğe ve satın alma gücünün zayıflamasına yol açtığı vurgulandı.

Bu yıl için Aralık 2021'de yüzde 3,6 enflasyon öngören Bundesbank, enflasyon tahminini yüzde 7,1'e çıkardı.

Banka, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 2,2'den yüzde 4,5'e yükseltirken, 2024 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 2,6 olarak belirledi.

Bundesbank'ın bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminlerinin ECB'nin yüzde 2 hedefinin çok üstünde kalması dikkati çekti.

Yüksek enflasyon nedeniyle baskı altında olan ECB, dünkü Yönetim Konseyi Toplantısında yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali vermişti.

Bundesbank Başkanı Nagel'den enflasyon uyarısı

Bu yıl sonuna görevini bırakacak olan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Enflasyon oranı bu yıl 1980'lerin başında olduğundan daha yüksek olacak." ifadesini kullandı.

Nagel, fiyatlarda yukarı yönlü baskıların son zamanlarda yeniden arttığına ve bunun da mevcut enflasyon tahminlere tam olarak yansımadığını belirterek, "Bu gelişmenin devam edeceği varsayılırsa, bu yıl için ortalama enflasyon oranı yüzde 7'nin üzerine çıkabilir." dedi.

Avro bölgesindeki tarihi yüksek enflasyondaki düşüşün kendi kendine olmayacağını vurgulayan Nagel, para politikasının istikrarlı adımlar ile enflasyonu düşürmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle mayısta yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Avro Bölgesi'nde ise enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle mayısta yıllık bazda yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bundesbank, Almanya'da enflasyon tahminini ikiye katlayarak daha zayıf büyüme öngördü - Son Dakika

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