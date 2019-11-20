Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz, Alman ve Avrupa bankalarına nakitsiz ödemelerde kullanılacak tek ödeme sistemi üzerinde çalışmaya devam etmeleri çağrısını yeniledi.

Balz, Avro Finans Haftası kapsamında Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta Avrupa Ödeme Çözümleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dijital platformların ödeme sistemi pazarı ile bankaların ve ödeme sistemi sağlayıcılarının rollerini değiştirdiğini belirten Balz, Çin merkezli teknoloji şirketlerinin dijital ödeme konusunda başarılı olduğunu anlattı.

Bazı ödeme sistemlerini Avrupa'da yasaklamanın uygun olmadığını dile getiren Balz, yasaklama yerine adil bir rekabeti sağlamak için ödeme sistemlerine Avrupalı alternatifler oluşturulmasını tavsiyesinde bulundu.

Balz, "Ödemeler sisteminde büyük bir dönüşüm yaşanırken bizim buna sadece seyirci kalmamamız ve aktif bir şekilde pazarı şekillendirmemiz gerekiyor. Kendi gücümüze inanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'dan 20 bankanın tüm nakitsiz ödemelerde kullanılacak bir ödeme sistemi üzerine çalıştığını hatırlatan Balz, "Çalışmaya devam edilmeli. Yeni Avrupa ödeme sisteminin mevcut ödeme çözümlerinden daha iyi olması gerekiyor. Sürdürülebilir bir iş modeli geliştirilmelidir."

Balz, Nisan ayında yaptığı açıklamada, " Apple, Google, Paypal ve Amazon gibi önemli teknoloji şirketleri, müşterilerle ilişkilerden daha fazla pay alırken, bankalar arka planda sadece ödeme işlemcileri olarak kalırken, Bundesbank olarak biz buna kayıtsız kalmamalıyız." demişti.

Almanya'dan Deutsche Bank ve Commerzbank'ın da içinde olduğu Fransa, İspanya, Belçika, İtalya ve Hollanda'dan yaklaşık 20 bankanın, Çinli ve ABD'li şirketlerin ödeme pazarındaki hakimiyetine de son vermek hedefiyle, PEPSI (The Pan European Payment System Initiative - Pan Avrupa Ödeme Sistemi Girişimi) adı verilen sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu sistem üzerinde çalışmaların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önerisi doğrultusunda başladığı ve sistemin her türlü nakitsiz işlemi destekleyeceği ifade ediliyor.

Avrupa ödeme pazarında, ABD'li şirketler PayPal, Google, Facebook, Amazon ve Çinli Alibaba ve Tencent'ın üstünlükleri dikkati çekerken, bu teknoloji şirketlerinin vermeye başladığı bankacılık hizmetlerinin tüketicilerin ilgisini çektiği ve bu şirketlerin geliştireceği yeni bankacılık hizmetlerinin geleneksel bankalar için "gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski" oluşturduğu belirtiliyor.