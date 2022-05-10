Bundesbank Başkanı Nagel: "ECB enflasyonu frenlemek için temmuzda faiz artırmalı" - Son Dakika
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Bundesbank Başkanı Nagel: "ECB enflasyonu frenlemek için temmuzda faiz artırmalı"

10.05.2022 17:57
Bundesbank Başkanı Nagel: "ECB enflasyonu frenlemek için temmuzda faiz artırmalı"

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek enflasyonun kalıcı olmasını önlemek için temmuzda faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek enflasyonun kalıcı olmasını önlemek için temmuzda faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Nagel, Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) ve Deutsche Bundesbank tarafından Almanya'nın Eltville am Rhein kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, ECB'ye yüksek enflasyona hızlı tepki verme çağrısı yaptı.

Rusya- Ukrayna savaşının, hem doğrudan hem de dolaylı olarak önceden Kovid-19 salgını ile var olan fiyat baskılarına katkıda bulunduğunu aktaran Nagel, savaşın her şeyden önce enerji fiyatları üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Nagel, "Tarih bize, enflasyon eğilimlerindeki geri dönüşlerin, genellikle yetkililer ve ekonomistler riskleri görmedikleri veya inkar ettikleri zaman oluştuğunu öğretti." dedi.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, yüksek enflasyon karşısında ECB'nin, ilk adım olarak niceliksel genişleme olarak bilinen tahvil alımlarını haziran sonunda bitirmesi ve ardından bir sonraki toplantısında yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizini yükseltmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon yükselmeye devam ederken harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Nagel, "ECB'nin Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamındaki net alımların haziran sonunda son bulmasını bekliyorum. Hem gelen veriler hem de yeni projeksiyonumuz bu görüşü haziran ayında doğrularsa temmuz ayında ECB faiz oranlarının normalleştirilmesi için ilk adımı savunacağım." diye konuştu.

"Para politikasında dönüşü geciktirmek riskli bir stratejidir"

Joachim Nagel, gecikmenin ECB'yi daha sonra daha sıkı politika uygulamaya zorlayacağı için ECB'nin hızlı harekete geçmesinin gerekli olduğunu belirterek, "Para politikasında dönüşü geciktirmek riskli bir stratejidir. Enflasyonist baskılar ne kadar yayılırsa çok güçlü ve ani bir faiz artırımına duyulan ihtiyaç o kadar artar." dedi.

Son dönemde enerji ve gıda ürünleri başta olmak üzere yaşanan genel fiyat artışı nedeniyle Avro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırmaya devam ediyor. Avro Bölgesi, tek para biriminin 20. yüzyılın sonunda kurulmasından bu yana en yüksek enflasyonla karşı karşıya kalırken, bu durum Avrupa vatandaşlarını rahatsız eder hale geldi.

Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisanda yüzde 7,5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece enflasyon, 6 ay art arda rekor seviyeye yükselmişti.

Almanya'da ise enflasyon geçen ay yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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Avrupa borsaları enflasyon endişeleriyle düşüşle kapandı Avrupa borsaları enflasyon endişeleriyle düşüşle kapandı

Avrupa Merkez Bankası, Enflasyon, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bundesbank Başkanı Nagel: 'ECB enflasyonu frenlemek için temmuzda faiz artırmalı' - Son Dakika


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