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Bundesbank Başkanı Nagel: "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün önemli ölçüde üzerinde olmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Bundesbank Başkanı Nagel: "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün önemli ölçüde üzerinde olmasını bekliyoruz"

09.02.2022 15:13
Bundesbank Başkanı Nagel: "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün önemli ölçüde üzerinde olmasını bekliyoruz"

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün önemli ölçüde üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün önemli ölçüde üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Nagel, Alman Die Zeit gazetesinde yer alan röportajında, Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) yüksek enflasyona hızlı tepki vermeye çağırdı.

ECB'nin enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalması nedeniyle bu yıl politika faiz oranlarını artırabileceğini vurgulayan Nagel, Almanya'da enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün önemli ölçüde üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Mart ayına kadar "enflasyondaki resim" değişmezse para politikasının normalleşmesini savunacağını bildiren Nagel, "Benim tahminime göre, çok geç hareket etmenin ekonomik maliyetleri erken harekete geçmekten ciddi ölçüde daha yüksek olur. Geçmiş deneyimler de bunu gösterdi. Aksi takdirde, pay piyasaları üzerindeki sonuçlar ciddi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Nagel, çok uzun süre beklenmesi ve daha sonra agresif davranmak zorunda kalınması durumunda, bu durumun daha sert piyasa dalgalanmalarına yol açabileceği uyarısını yaptı.

İlk adımın tahvil alımlarını sona erdirmekle atılabileceğini belirten Joachim Nagel, daha sonra da faiz oranlarının bu yıl yükseltilebileceğine işaret etti.

Bundesbank Başkanı Nagel, Avrupa'da yüksek kamu borçları hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Gelecekte daha güçlü kuralların olması doğru olur. Avrupa'da daha az istisnayla kamu borcu için daha güçlü kuralları destekleriz." dedi.

Bu arada, Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 düzeyinde gerçekleşirken, aynı dönemde Avro Bölgesi'nde de yüzde 5,1'e yükselerek kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Almanya'da, tüketici için alışılmadık derecede yüksek seyreden enflasyonun olumsuz etkileri iyice hissedilirken bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına yönelik hoşnutsuzluk da artıyor.

Bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiper enflasyondan dolayı "enflasyon" Almanya'da her zaman hassas bir konu olarak görülüyor.

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Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bundesbank Başkanı Nagel: 'Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün önemli ölçüde üzerinde olmasını bekliyoruz' - Son Dakika


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