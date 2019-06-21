Bundesbank Başkanı'ndan 'stabil coin' uyarısı

KONUŞMASINDA, finansal istikrar için yeni risklere ve sonuçlarına değinen Weidmann, teknolojik gelişmenin hızla yaşamı ve özellikle ödeme sistemlerini değiştirdiğini söyledi.

KONUŞMASINDA, finansal istikrar için yeni risklere ve sonuçlarına değinen Weidmann, teknolojik gelişmenin hızla yaşamı ve özellikle ödeme sistemlerini değiştirdiğini söyledi. Kripto paraların değerinin nasıl garanti edileceğine dair sorunların tüketiciler için bir risk olduğunu belirten Weidmann, küresel düzeyde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna işaret etti. Weidmann, "Eğer stabil coinler yaygın bir şekilde kullanılırsa, bankaların mevduatlarını ve iş modellerini zayıflatabilir. Bu da bankaların faaliyetlerini ve finansal piyasalarda aracılık işlemlerini sekteye uğratabilir" dedi.



Stabil Coin, (stabil kripto para) değeri göreceli olarak daha stabil olan bir diğer küresel ürüne sabitlenmiş veya endekslenmiş kripto para birimi. Değerin altın veya dolara sabitlenmesi de bunun örneklerinden.

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