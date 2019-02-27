Bundesbank Başkanı'nın Görev Süresi Uzatılıyor
2 saat önce
BERLİN (AA) – Almanya Bakanlar Kurulu, Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın görevininin 1 Mayıs 2019'dan sonra sekiz yıl daha uzatılmasına karar verdi.
BERLİN (AA) – Almanya Bakanlar Kurulu, Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın görevininin 1 Mayıs 2019'dan sonra sekiz yıl daha uzatılmasına karar verdi.
Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, nisan sonunda görev süresi dolacak Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın görevininin 1 Mayıs 2019'dan sonra sekiz yıl daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
Karar, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın onayına sunulacak.
Weidmann, Alman hükümeti tarafından, görev süresi bu yılın ekim ayında dolacak olan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin yerine önerileceği iddia edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:18 Kaynak: AA
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