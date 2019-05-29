Son Dakika Haberleri: Bundesbank Başkanı Weidmann'dan blok zinciri açıklaması
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Bundesbank Başkanı Weidmann'dan blok zinciri açıklaması

1 saat önce

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, blok zinciri kullanarak menkul kıymetlerin ve nakit paranın transfer edilmesinin, geleneksel yöntemlerden daha maliyetli ve daha yavaş olduğunu kanıtladığını söyledi.

Bundesbank Başkanı Weidmann'dan blok zinciri açıklaması, System.String[]
Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, blok zinciri kullanarak menkul kıymetlerin ve nakit paranın transfer edilmesinin, geleneksel yöntemlerden daha maliyetli ve daha yavaş olduğunu kanıtladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:38 
Jens Weidmann, Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi
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