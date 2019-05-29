Bundesbank Başkanı Weidmann'dan blok zinciri açıklaması
1 saat önce
Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, blok zinciri kullanarak menkul kıymetlerin ve nakit paranın transfer edilmesinin, geleneksel yöntemlerden daha maliyetli ve daha yavaş olduğunu kanıtladığını söyledi.
Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, blok zinciri kullanarak menkul kıymetlerin ve nakit paranın transfer edilmesinin, geleneksel yöntemlerden daha maliyetli ve daha yavaş olduğunu kanıtladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:38
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