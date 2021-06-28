Bundesbank Başkanı Weidmann: "ECB'nin PEPP kapsamında net alımları ileride adım adım azaltılmalı" - Son Dakika

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında net alımlarının ileride adım adım azaltılması gerektiğini söyledi.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, Frankfurt Avro Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, para politikası açısından acil durumun sona ereceği koşulları tartışmak istediğini ifade etti.

Kovid-19 ile ilgili acil tedbirlerin hem mali hem de para politikasında azalması gerektiğini belirten Weidmann, "ECB'nin PEPP kapsamında net alımları ileride adım adım azaltılmalı." dedi.

"Almanya'da enflasyon oranındaki ani artış geçici faktörlere bağlı"

Jens Weidmann, finans koşullarının halen ucuz olduğunu savundu.

Kovid-19 salgını ile ilgili varsayımların doğru çıkması halinde 2022'nin kriz yılı olmayacağını belirten Weidmann, "Para politikasında kriz modundan çıkışın zamanlamasını çok önceden belirleyemeyiz." dedi.

Weidmann, PEPP'in, Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirlerinin kaldırılmasından ve ekonomik toparlanmanın sağlam olmasından sonra adım adım sona erdirilmesini desteklediğini ifade etti.

Avro Bölgesi ve Almanya'nın fiyat görünümünde yukarı yönlü riskler göründüğünü aktaran Weidmann, "Almanya'da enflasyon oranındaki ani artış geçici faktörlere bağlı." ifadesini kullandı.

PEPP'in sona erdirilmesi tartışılıyor

Bu arada, son zamanlarda ECB politika yapıcılarının, salgının başlangıcında başlatılan PEPP'in sona erdirilmesi konusunda kamuoyu tartışması başlatması dikkati çekiyor.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, acil durum bittiğinde PEPP'in sona ereceğini belirterek, Eylül 2021'de PEPP konusunda daha net bir görünümleri olacağını söyledi.

Piyasalar, 1 trilyon 850 milyar avroluk PEPP kapsamında varlık alımlarının Mart 2022'de sona ermesini bekliyor.

ECB'nin varlık alımı, geçen hafta 24,31 milyar avro artarak 1 trilyon 169 milyar avroya ulaşmıştı.