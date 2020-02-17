Bundesbank: Covid-19 Almanya ihracatını olumsuz etkileyebilir - Son Dakika
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Bundesbank: Covid-19 Almanya ihracatını olumsuz etkileyebilir

7 saat önce

Almanya'nın merkez bankası Deutsche Bundesbank (Buba), Çin'de ortaya çıkan ve son gelişmelelerde 1,770'in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının Alman ekonomisi için risk teşkil ettiği ve ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyardı.

Bundesbank: Covid-19 Almanya ihracatını olumsuz etkileyebilir, System.String[]

Almanya'nın merkez bankası Deutsche Bundesbank (Buba), Çin'de ortaya çıkan ve son gelişmelelerde 1,770'in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının Alman ekonomisi için risk teşkil ettiği ve ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyardı.

Banka aylık raporunda, ülke ekonomisinde ilk çeyrekte önemli ölçüde bir büyüme olmayacağını öngördüklerini vurguladı.

Buba aynı zamanda 2019'da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 0.6 arttığını belirtirken, sanayi sektörünün büyümeyi olumsuz etkilediğini de belirtti.

ABD'de, Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Çin'de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı. Bloomberg TV'ye konuşan Mester,  "Çin ve belki de Asya'da ilk çeyrek verilerinin zayıf olmasını bekliyorum, bunun özellikle ilk çeyrekte ABD ekonomisine  bulaşıcı etkileri olabilir" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:28 Kaynak: DHA
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