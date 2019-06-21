Bundesbank'dan 'stabil coin' uyarısı
1 saat önce
Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, stabil coinlerin yaygın olarak kullanımının bankaların faaliyetlerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:33
Bundesbank Başkanı Jens Weidmann
, stabil coinlerin yaygın olarak kullanımının bankaların faaliyetlerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.
7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!
Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu