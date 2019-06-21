Son Dakika Haberleri: Bundesbank'dan 'stabil coin' uyarısı
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Bundesbank'dan 'stabil coin' uyarısı

1 saat önce

Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, stabil coinlerin yaygın olarak kullanımının bankaların faaliyetlerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bundesbank'dan 'stabil coin' uyarısı, System.String[]
Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, stabil coinlerin yaygın olarak kullanımının bankaların faaliyetlerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:33 
jens weidmann, Ekonomi
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