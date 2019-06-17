Bundesbank: İkinci çeyrekte GSYH gerileyebilir
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– Almanya merkez Bankası Bundesbank, ekonomik durumun "zayıf" olduğunu ve imalat sektöründe gerilemenin devam ettiğini açıkladı ve yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte görülen gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin durabileceğine hatta geriye dönebileceğine işaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
– Almanya
merkez Bankası Bundesbank, ekonomik durumun "zayıf" olduğunu ve imalat sektöründe gerilemenin devam ettiğini açıkladı ve yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte görülen gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin durabileceğine hatta geriye dönebileceğine işaret etti.
Euro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya ilk yılın çeyreğinde, inşaat ve özel tüketimlerdeki artış etkisiyle yüzde 0.4 büyümüştü.
Diğer yandan, Brexit ile ilgili belirsizlikler ve artan stoklar ülke ihracatçılarını olumsuz etkilediği belirtildi.
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