Son Dakika Haberleri: Bundesbank: İkinci çeyrekte GSYH gerileyebilir
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Bundesbank: İkinci çeyrekte GSYH gerileyebilir

51 dakika önce

– Almanya merkez Bankası Bundesbank, ekonomik durumun "zayıf" olduğunu ve imalat sektöründe gerilemenin devam ettiğini açıkladı ve yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte görülen gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin durabileceğine hatta geriye dönebileceğine işaret etti.

Bundesbank: İkinci çeyrekte GSYH gerileyebilir, System.String[]
Almanya merkez Bankası Bundesbank, ekonomik durumun "zayıf" olduğunu ve imalat sektöründe gerilemenin devam ettiğini açıkladı ve yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte görülen gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin durabileceğine hatta geriye dönebileceğine işaret etti.
Euro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya ilk yılın çeyreğinde, inşaat ve özel tüketimlerdeki artış etkisiyle yüzde 0.4 büyümüştü.
Diğer yandan, Brexit ile ilgili belirsizlikler ve artan stoklar ülke ihracatçılarını olumsuz etkilediği belirtildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Almanya
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