Bundesbank'tan artan enerji fiyatları nedeniyle "rekor enflasyon" uyarısı - Son Dakika
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Bundesbank'tan artan enerji fiyatları nedeniyle "rekor enflasyon" uyarısı

02.03.2022 19:52
Bundesbank'tan artan enerji fiyatları nedeniyle "rekor enflasyon" uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, artan enerji fiyatlarının enflasyonu besleyeceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını normalleştirmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, artan enerji fiyatlarının enflasyonu besleyeceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını normalleştirmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Nagel, Bundesbank'ın 2021 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı sunumda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla yükselen enerji fiyatlarının enflasyon oranını yukarı yönlü etkileyeceğini belirtti.

Joachim Nagel, "Avro Bölgesi enflasyonu muhtemelen rekor seviyede olacak." dedi.

ECB'nin para politikasını normalleştirmeye odaklanması gerektiğini vurgulayan Nagel, "Para politikası yüksek enflasyona karşı tetikte olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Nagel, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Alman ekonomisini öncelikle "enerji fiyatları", "dış ticaret" ve "belirsizliği artırarak" etkileyeceğini vurgulayarak, ekonomik etkinin ne kadar güçlü olacağının şu anda tahmin edilmesinin zor olacağını aktardı.

Aynı zamanda ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, Almanya'da enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 5 olmasını beklediklerini bildirdi.

Bundesbank, 1979'dan beri ikinci kez kar payı dağıtmayacak

Nagel, Kovid-19 salgını sonrasında alınan acil para politikası önlemleri nedeniyle Bundesbank'ın 2021 yılı için kar payı dağıtmama kararı aldığını duyurdu.

Nagel, "Genel olarak 2020 ve 2021'de bilançomuzdaki riskler, salgın öncesi döneme kıyasla önemli ölçüde arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada da ECB'nin varlık alım programları kapsamında aldığı tahvillerde zarar edilme olasılığına ve tahvillerde temerrüt riskine karşı ayırdığı karşılık miktarının 1,3 milyar avro artarak 20,2 milyar avroya yükseldiği, bunun sonucunda Bundesbank'ın, geçen yıl için kar payı dağıtmama kararı aldığı belirtildi.

Bundesbank, artan riskler nedeniyle 2020 için de 1979'dan beri ilk kez kar payı dağıtmamıştı.

Banka, 2019'da ise Almanya Maliye Bakanlığına 5,9 milyar avro temettü ödemesinde bulunmuştu.

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Merkez Bankası, Enflasyon, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bundesbank'tan artan enerji fiyatları nedeniyle 'rekor enflasyon' uyarısı - Son Dakika


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