Bundesbank'tan ekonomik küçülme uyarısı - Son Dakika
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Bundesbank'tan ekonomik küçülme uyarısı

22.04.2022 15:34
Bundesbank'tan ekonomik küçülme uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Rus enerjisine ambargo uygulanması durumunda dış talebin zayıflaması ve daha fazla belirsizliğe yol açmasıyla Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 küçüleceğini bildirdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Rus enerjisine ambargo uygulanması durumunda dış talebin zayıflaması ve daha fazla belirsizliğe yol açmasıyla Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 küçüleceğini bildirdi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik nisan ayı raporu yayımlandı.

Raporda, savaş nedeniyle Rusya'ya karşı acil bir enerji ambargosu uygulanması halinde Almanya'da önemli bir ekonomik gerileme olacağı belirtilerek, yaptırım nedeniyle Almanya'da gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH), yüzde 0,5 ile yüzde 6 arasında küçülme olacağı vurgulandı.

Ukrayna-Rusya savaşının, Avro Bölgesi'nin Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmasını zayıflattığına yer verilen raporda, savaşın Avrupa Birliği'nin (AB ) Rus ham petrol ve doğalgazına ambargo kararı almasına sebep olması halinde toparlanmanın AB için daha da kötüleşeceğine dikkat çekildi.

Bundesbank raporunda, Rusya'nın petrol, kömür ve gazın yanı sıra endüstriyel metaller ve buğday gibi gıda maddelerinin de en önemli ihracatçılarından biri olduğu için Moskova'ya karşı tam bir ambargonun emtia fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesine yol açacağının altı çizildi.

Raporda, "Önemli enerji alıcısı ülkeler tarafından Rusya'ya enerji ambargosu uygulanması durumunda ham petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarının önemli ölçüde artacağı beklenebilir. Brent petrolün varil fiyatı 170 doların üzerine çıkabilir." denildi.

Rusya'dan enerji ithalatına son verilmesiyle ciddi kriz senaryosunda, bu yıl Alman ekonomisinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 küçüleceğinin hatırlatıldı.

Üretim aşamalarındaki fiyat artışları veya işçi ücret artışlarının daha büyük olabileceğinin altı çizilen raporda enflasyonda yukarı yönlü risklerin de baskın olduğu vurgulandı.

Raporda, "Enflasyon oranı daha uzun bir süre için önemli ölçüde daha yüksek olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, AB, Rusya'dan kömür teslimatının durdurulmasına karar vermişti. AB Komisyonu Rus petrolüne ambargo uygulamak istiyor ancak tüm üye ülkeleri bunun arkasında birleştiremiyor.

Alman hükümeti Rus enerjisine tam bir ambargoya" toplumsal barış" bile tehlikeye gireceği gerekçesiyle karşı çıkmaya devam ediyor. Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yaklaşık yarısını Rusya'dan alıyor.

Almanya sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı.

Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

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Almanya, Enerji, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bundesbank'tan ekonomik küçülme uyarısı - Son Dakika


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