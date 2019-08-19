Son Dakika Haberleri: Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı
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Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı

1 saat önce

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "cansız" kalacağını belirterek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulundu.

Bundesbank’tan
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "cansız" kalacağını belirterek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulundu.
Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:19 
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