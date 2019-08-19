Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı
1 saat önce
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "cansız" kalacağını belirterek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulundu.
Almanya Merkez Bankası
(Bundesbank), ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "cansız" kalacağını belirterek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:19
Fitch Arjantin'in kredi notunu "CCC"ye düşürdü Vural Öger'in oteli için iflas kararı verildi Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları