Bundesliga 2: Holstein Kiel: 3 - Stuttgart: 2

Almanya Bundesliga 2'de Stuttgart, konuk olduğu Holstein Kiel deplasmanında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Almanya Bundesliga 2'de 27. hafta mücadelelerinde Holstein Kiel, sahasında Stuttgart'ı 3-2'lik skorla yendi. Mücadeleye hızlı başlayan Holstein Kiel'in gollerini 7. dakikada Iyoha, 78. dakikada Jannik Dehm ve 79. dakikada Lauberbach kaydetti. Konuk Stuttgart'ın sayılarını ise 59'da penaltıdan Nicolas Gonzalez ve 86'da Silla Wamangituka attı. Stuttgart'ta Dabiel Diavi 4 dakika arayla gördüğü iki sarı kart sonucunda kırmızı kartla cezalandırıldı.



Bu sonuçla Holstein Kiel, puanını 38'e çıkararak 7. sıraya yükselirken, Stuttgart ise 45 puanla 3. sırada yer aldı. - İSTANBUL