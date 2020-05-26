Bundesliga'da "2.5 ÜST" arayanlar bu maçı kaçırmasın! 3 gole iddaa'da... - Son Dakika

Bundesliga'da "2.5 ÜST" arayanlar bu maçı kaçırmasın! 3 gole iddaa'da...

Bu bir ilandırLEVERKUSEN - WOLFSBURGBundesliga'nın ilk 22 maçlık bölümünde 17 gole katkı (9 gol - 8 asist) yapan Kevin Volland sakatlanınca Leverkusen ne yapacak diyorduk?

Bundesliga'da

Bu bir ilandır


LEVERKUSEN - WOLFSBURG


Bundesliga'nın ilk 22 maçlık bölümünde 17 gole katkı (9 gol - 8 asist) yapan Kevin Volland sakatlanınca Leverkusen ne yapacak diyorduk? Kai Havertz son 5 maçta gözümüzün pasını sildi, takım 13 puan toplarken 20 yaşındaki kaptan 8 gole doğrudan etki (5 gol - 3 asist) etti.


Volland dışında Lars Bender de sakat ancak TD Peter Bosz makine düzeninde işleyen bir kurguya sahip... Kerem Demirbay ve Charles Aranguiz orta sahayı toparlıyor, kanatlardan Moussa Diaby ve Karim Bellarabi destek veriyor.


2003 doğumlu Florian Wirtz de formaya kancayı attı, sistemin bir parçası olabileceğinin sinyallerini Bremen maçında bizlere verdi.


Wolfsburg ise salgın dönüşünü Augsburg galibiyetiyle yapmıştı, geçtiğimiz hafta sonu ise Dortmund'a diş geçiremedikleri gibi Felix Klaus'ı da kaybettiler. Kırmızı kart cezalısı...


Klaus dışında sol bek Paulo Otavio ve sağ bek William da maç kadrosunda yok. Ön libero Josuha Guilavogui maç saati netleşecek. Kaptan 15 Şubat'tan beri forma giyemiyor.


%40'lık kesim salgın dönüşünü fırtına gibi yapan ev sahibine güveniyor.


Milli oyuncumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e karşı 90 dakika sahada kalmıştı...




Leverkusen, Wolfsburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 09:24 

Son Dakika Spor Bundesliga'da '2.5 ÜST' arayanlar bu maçı kaçırmasın! 3 gole iddaa'da... - Son Dakika Spor
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