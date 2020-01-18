Bundesliga'da 2020'nin ilk golünü Suat Serdar attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bundesliga'da 2020'nin ilk golünü Suat Serdar attı - Son Dakika Spor

Bundesliga'da 2020'nin ilk golünü Suat Serdar attı

16 dakika önce

DUISBURG / DHAAlmanya Bundesliga'nın ikinci devre ilk maçında Schalke 04, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2 - 0 mağlup etti.

Bundesliga'da 2020'nin ilk golünü Suat Serdar attı, System.String[]

DUISBURG/ DHA

Almanya Bundesliga'nın ikinci devre ilk maçında Schalke 04, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2 - 0 mağlup etti.

Veltins Arena'da oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Suat Serdar, 48'inci dakikada plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, aynı zamanda 2020 yılının da ilk gölüne imza atmış oldu. Suat Serdar, karşılaşmanın 74'üncü dakikasında yerini Boujellab Nassim'e bıraktı. Maçı 58'inci dakikasında bu kez Gregoritsch Michael sahneye çıktı ve Schalke 04'ü 2-0 öne geçiren gole imza attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Schalke 04, rakibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu da 69'uncu dakikada Raman Benito'nun yerine oyuna dahil oldu.

YUNUS MALLI UNION BERLİN'DE

Bu arada VFL Wolfsburg'ta forma giyen milli oyuncu Yunus Mallı'nın, Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Union Berlin'e transfer olduğu ifade edildi. Orta saha oyuncusu Yunus Mallı'nın, Union Berlin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı açıklandı.


Borussia Mönchengladbach, Yunus Mallı, Schalke 04, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı
Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 09:59:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bundesliga'da 2020'nin ilk golünü Suat Serdar attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]