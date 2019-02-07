Son Dakika Haberleri: Bundesliga'da 21. Haftanın Açılış Maçında Mainz ile Leverkusen Karşı Karşıya Geliyor

Bundesliga'da 21. Haftanın Açılış Maçında Mainz ile Leverkusen Karşı Karşıya Geliyor

1 saat önce

Haftanın açılış maçında Mainz ile Leverkusen karşı karşıya geliyor.

Bundesliga'da 21. Haftanın Açılış Maçında Mainz ile Leverkusen Karşı Karşıya Geliyor, System.String[]
Haftanın açılış maçında Mainz ile Leverkusen karşı karşıya geliyor. Mainz kentinde yarın akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşma her iki takım içinde önem arz ediyor. Mainz son haftalarda kaybettiği puanları telafi etmek isterken, Leverkusen de B. Münih karşısınında aldığı galibiyete bir yenisini eklemeyi hedefliyor. Cumartesi günü ise ligde altı karşılaşma oynanacak. Pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla haftanın maçları tamamlanacak.

Haftanın programı şöyle:

YARIN

Mainz - Leverkusen (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund - Hoffenheim (15.30)

RB Leipzig - Frankfurt (15.30)

M'gladbach - Hertha (15.30)

Hannover - Nürnberg (15.30)

Freiburg - Wolfsburg (15.30)

B. Münih - Schalke (18.30)

PAZAR

W: Bremen - Augsburg (15.30)

Düsseldorf - Stuttgart (18.00)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:10 

Münih, Leverkusen, Güncel
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