Bundesliga'da 28'inci hafta dev maçla açılıyor

- Dortmund'un konuğu Bayern olacak

-Yıldızlar parlıyor

-Savunmacılardan önemli katkı

-Bayern arayı açmak istiyor

-Deplasman karnesi en iyi takım Bayern

-En golcü Lewandowski

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Avrupa 'nın büyük ligleri arasında koronavirüs salgını sonrasında sezona devam eden ilk ülke Almanya olmuştu. Bundesliga'da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, sezonun 28'inci haftasında 2'nci sıradaki Borussia Dortmund , lider Bayern Münih 'i konuk edecek. Sarı-siyahlılar, 61 puanlı Münih ekibinin 4 puan gerisinde bulunuyor.

DORTMUND EVİNDE KAYBETMİYOR

Ev sahibi Borussia Dortmund, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 13 maçta; 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-siyahlılar, Bundesliga'da iç sahada maç kaybetmeyen tek takım olarak göze çarpıyor. Dortmund, bu maçlarda attığı 45 golle en çok gol atan takım, yediği 10 golle de en az gol yiyen takım olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Dortmund, son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 9 maçını kazanmayı başaran sarı-siyahlılar, deplasmanda Leverkusen 'e 4-3 yenilmişti.

YILDIZLAR PARLIYOR

Sarı-siyahlı ekipte, yıldız isimler gösterdikleri performansla göz kamaştırıyor. Takımın attığı gollere en çok katkı yapan isim genç oyuncu Jadon Sancho. İngiliz kanat oyuncusu, ligde görev aldığı 25 maçta; 14 gol atıp, 16 asist yaptı. 20 yaşındaki Sancho, bu istatistiklerle takımın en fazla gol atan ve en fazla asist yapan ismi oldu. Takımın tecrübeli isimlerinden Marco Reus da attığı 11 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlamayı başardı. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Erling Haaland da ligde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarstı. Genç oyuncu Thorgan Hazar da görev aldığı karşılaşmalarda attığı 6 gol ve yaptığı 12 asist ile yakalanan başarıda katkı sahibi oldu.

SAVUNMACILARDAN ÖNEMLİ KATKI

Dortmund'da, hücum oyuncularının yanı sıra savunma oyuncuları da takıma büyük katkılar verdi. Takımın iki bek oyuncusu Acraf Hakimi ve Raphael Guerreiro attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Hakimi 27 maçın tamamında görev alırken; 4 gol atıp, 10 asist yapma başarısı gösterdi. Guerreiro da 8 gol, 2 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

BAYERN ARAYI AÇMAK İSTİYOR

Bundesliga'da 27'nci hafta sonunda en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 4 puan önünde olan 61 puanlı lider Bayern Münih, rakibini deplasmanda mağlup ederek aradaki farkı açmak istiyor. Ligde oynadığı son 13 maçında; 12 galibiyet, 1 beraberlik alan Bayern Münih, yaptığı atakla rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Konuk ekip, son mağlubiyetini ligin 14'üncü haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşamıştı.

DEPLASMAN KARNESİ EN İYİ TAKIM BAYERN

Almanya'da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.

EN GOLCÜ LEWANDOWSKİ

Bayern Münih'te, takımın en golcü ismi attığı 27 golle Robert Lewandowski. Görev aldığı 25 maçta rakip ağları 27 kez sarsan Polonyalı golcü, ayrıca 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Lewandowski'nin ardından gole en çok katkı yapan isim ise Thomas Müller oldu. 30 yaşındaki tecrübeli Alman 7 gol atarken, 17 kez de asist yaptı. Serge Gnabry de attığı 11 gol ve yaptığı 9 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.