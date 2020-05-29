Bundesliga'da 29. maç haftasını açıyoruz! Leverkusen'e verilen iddaa oranı... - Son Dakika

Bundesliga'da 29. maç haftasını açıyoruz! Leverkusen'e verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandırFREIBURG - LEVERKUSEN3 gol yemesine rağmen yaptığı 13 kurtarışla M'Gladbach maçına damga vuran ve 1 puanı kazandıran Alexander Schwolow, salgın sonrası yeniden başlayan Bundesliga'da en dikkat çeken kaleci performansını ortaya koydu.

Bundesliga'da 29. maç haftasını açıyoruz! Leverkusen'e verilen iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


FREIBURG - LEVERKUSEN


3 gol yemesine rağmen yaptığı 13 kurtarışla M'Gladbach maçına damga vuran ve 1 puanı kazandıran Alexander Schwolow, salgın sonrası yeniden başlayan Bundesliga'da en dikkat çeken kaleci performansını ortaya koydu.


Uzun süredir sahalarda olmayan sağ bek Lukas Kübler dışında, son maçı kaçıran Janik Haberer belirsiz...


Hafif sakatlıkları bulunan Christian Günter ile Robin Koch'un maç kadrosunda olmaları bekleniyor.


Leverkusen ise önce Bremen, ardından M'Gladbach karşısında gollü/farklı kazanınca gözler Wolfsburg maçına çevrilmişti. Peter Bosz ve öğrencileri 4-1 kaybetmenin yanında etkisiz futboluyla da sınıfta kaldı...


Kevin Volland ve Lars Bender'in eksiklikleri devam ediyor. 2003'lü Florian Wirtz'i ilk 11'de görebiliriz. Julian Baumgartlinger de Kerem Demirbay'dan formayı kapmak için yoğun çaba harcıyor.


%25'lik kesim deplasmanda da olsa seyircisiz maçta Leverkusen'e güveniyor...


Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leverkusen'e karşı! Hatırlayalım...




Leverkusen, Gladbach, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:44 

Son Dakika Spor Bundesliga'da 29. maç haftasını açıyoruz! Leverkusen'e verilen iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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