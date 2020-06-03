Bundesliga'da 29 maç haftasını noktalıyoruz! Erteleme maçında Frankfurt'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır



W. BREMEN - E. FRANKFURT



Küme düşme hattının en sıcak yerinde yer alan Werder Bremen, son 3 lig maçında 1 gol bile yemedi! Salgın arasında ayağındaki sakatlığı çözen kaleci Jiri Pavlenka takımın bir anda en büyük güvencesi oldu...



Schalke galibiyetinin mimarları Leonardo Bittencourt ve Milot Rashica'nın maç saatine kadar hazır olmaları bekleniyor ancak Nuri Şahin'den kötü haber geldi.



Türk oyuncunun yaşadığı kalça sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi...



Milli oyuncumuz Ömer Toprak hakkında ise sevindirici bir haber aldık. Takımla çalışmalara önümüzdeki hafta sonu başlayacak ve 7-10 gün içinde de kadroda yer alabilecek...



Frankfurt ise müthiş bir dominasyon sergilediği Freiburg maçından sadece 1 puanla ayrılmıştı, geçtiğimiz hafta sonu ise Wolfsburg deplasmanında 2-1 kazanmayı başardılar ancak orta sahadan Lucas Torro gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü. Torro dışında haberler oldukça pozitif...



Gelson Fernandes ile Bas Dost kenardan da olsa takıma katkı vermeye başladılar. Hatta Bas Dost, Wolfsburg maçında galibiyeti getiren golün asistini yaptı.



%16'lık kesim taraf bahsinden kaçmış ve maçta 3 gol beklemeyi daha mantıklı bulmuş...



E. Frankfurt geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea ile karşılaşmıştı! Hatırlayalım...











