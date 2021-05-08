Bundesliga'da Bayern Münih, üst üste 9. kez şampiyonluğa ulaştı

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Leipzig ise 64 puanda kaldı.

Leipzig'in golleri 63. dakikada Lukas Klostermann ve 77. dakikada Dani Olmo'dan geldi.

Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leipzig'i 7. dakikada Marco Reus ile 51. ve 87. dakikada Jadon Sancho'nun attığı gollerle 3-2 yendi.

Böylelikle Bayern Münih üst üste 9'uncu, toplamda ise 31. şampiyonluğuna ulaştı.

Bundesliga'nın 32. haftasına 71 puanla lider giren Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'in deplasmanda Borussia Dortmund 'a 3-2 yenilmesiyle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

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