Bundesliga'da corona virüsü sebebiyle maçlar ertelendi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bundesliga'da corona virüsü sebebiyle maçlar ertelendi! - Son Dakika Spor

Bundesliga'da corona virüsü sebebiyle maçlar ertelendi!

6 saat önce

Werder Bremen Kulübünden yapılan açıklamada, Bremen Eyaleti İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer'in, müsabaka sırasında Weser Stadı'nın çevresinde 2-3 bin taraftarın toplanacağının beklenmesinden dolayı karşılaşmanın ertelenmesine karar verdiği belirtildi.

Bundesliga'da corona virüsü sebebiyle maçlar ertelendi!, System.String[]

Werder Bremen Kulübünden yapılan açıklamada, Bremen Eyaleti İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer'in, müsabaka sırasında Weser Stadı'nın çevresinde 2-3 bin taraftarın toplanacağının beklenmesinden dolayı karşılaşmanın ertelenmesine karar verdiği belirtildi.


Açıklamada, Bremen eyaletinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasakladığına işaret edildi.


Daha önce bu karşılaşmanın, Bundesliga'nın 26. haftasında yapılacak diğer müsabakalar gibi seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu.


Öte yandan Almanya Kulüpler Birliği, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesini önereceğini açıklamıştı.


Werder Bremen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:08 
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