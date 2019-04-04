Bundesliga'da Dev Maç

ALMANYA Bayern Münih ile Dortmund arasında oynanacak lig maçına kilitlendi.

ALMANYA Bayern Münih ile Dortmund arasında oynanacak lig maçına kilitlendi. Dev maç için nefesler tutuldu. Heyecan dorukta.. Cumartesi akşamı saat 18.30'da karşı karşıya gelecek iki ekibin oynayacağı Bundesliga maçı şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip. Kazanan takımönemli avantaj ve moral kazanacak. Tarafları ligde 100. kez karşı karşıya getiren maç Münih Allianz Arena'da oynanacak.



BAYERN MÜNİH AVANTAJLI



Dortmund ligde 63 puanla lider. İkinci Bayern Münih'in 61 puanı var. Dortmund ile Bayern Münih arasında şimdiye kadar oynanan 99 Bundesliga maçında üstünlük bariz şekilde Bayern Münih'de. Rekor sayıda şampiyon takım rakibi Dortmund'da karşı 45 kez sahadan galip ayrıldı. 25 kez de sarı siyahlar galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasında 29 maç da eşitlik bozulmadı. Atılan gollerde durum 190'na 122 B. Münih lehine. Şimdiye kadar sahasında sadece 9 kez Dortmund'a yenilen Bayern, 10 kez berabere kaladı, 30 kez de galip geldi. İki takım arasındaki son beş yıldır Allianz Arena'da oynanan maçlarda Dortmund hiç üç puan alamadı.



LEWANDOWSKİ HİÇ ACIMIYOR



Dortmund'da oynadığı futbolla ve attığı gollerle yıldızlaşan Lewandowski bu maçta da Bayern Münih'in en önemli silahı. Bu sezon 19 gol atan Lewandowski, gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Lewandoski eski takımına karşı da gol atma konusunda oldukça iştahlı. Münih'te oynanan son dört maçta Dortmund filelerini sekiz kez sallayarak maç başına iki gol ortalaması tutturdu. Bayern Münih Dortmund karşısında galip gelmeyi hedeflerken, bu maçta Bundesliga'daki 2 bininci golünü atmanın hesaplarını da yapıyor. Bayern Münih şimdiye kadar oynadığı tüm Bundesliga maçlarında bin 997 gol kaydetti. Bu karşılamada atacağı üç golle yeni bir istatistik elde edecek. Lewandowski bu sezon ortalama 121 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.



İSPANYOL AFFETMİYOR



Dortmund'un bu karşılaşmada en güçlü kozu ise İspanyol futbolcusu Paco Alcacer. İspanyol golcü Bundesliga'daki ilk sezonunda 16 gole ulaştı. Özellikle ikinci devrede oyuna girdiğinde çok etkili olan Alcacer, tam bir joker. Ceza alanı içinde inanılmaz etkili olan İspanyol golcü, Dortmund'un önemli gol silahı. Oyuna genelde sonradan dahil olduğu için az dakika alan Alcacer, her 61 dakikada bir gol attı. Sarı siyahlarda Marco Reus da formunun zirvesinde. Kariyerindeki en formda sezonunu geçiren Kaptan Reus'un da ligde 15 golü bulunuyor. Karşılaşmada golcüler kadar kalecilerin performansı da belirleyici olacak. B. Münih'te sakatlığı geçen milli kaleci Neuer, bir haftadan sonra kaleyi teslim alacak. Dortmund'da ise Bürki kaleye geçecek.



MAİNZ İLE FREİBURG



Bundesliga'nın 28. haftasının açılış maçı cuma akşamı Mainz ile Freiburg arasında oynanacak. Maniz kentindeki karşılaşmanın başlama saati 20.30. Cumartesi Bayern Münih ile Dortmund karşılaşması dışında beş müsabaka daha var. Bu maçların beşi de saat 15.30'da başlayacak. Pazar günü ise iki karşılaşma oynanacak. 15.30'da Augsburg ile Hoffenheim, saat 18.00'de de M'gladbach ile W. Bremen karşı karşıya geliyor.



Haftanın maç programı şöyle:



CUMA



Mainz – Freiburg (20.30)



CUMARTESİ



Schalke – Frankfurt (15.30)



Leverkusen – Leipzig (15.30)



Stuttgart – Nürnberg (15.30)



Hertha BSC – Düsseldorf (15.30)



Wolfsburg – Hannover (15.30)



B. Münih – Dortmund (18.30)



PAZAR



Augsburg – Hoffenheim (15.30)



M'gladbach – W. Bremen (18.30)

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