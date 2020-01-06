Bundesliga'da "ilk yarının en iyi futbolcusu" Lewandowski - Son Dakika
Son Dakika Spor Bundesliga'da 'ilk yarının en iyi futbolcusu' Lewandowski - Son Dakika Spor

Bundesliga'da "ilk yarının en iyi futbolcusu" Lewandowski

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski, 2019-2020 sezonunun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi.

Bundesliga'da

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski, 2019-2020 sezonunun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi.


Kicker dergisinin düzenlediği ve Bundesliga'da oynayan 239 oyuncunun katıldığı ankette, Lewandowski oyların yüzde 47,7'sini aldı ve ilk yarının en iyi futbolcusu olarak gösterildi.

İlk yarıda 19 gole imza atan 31 yaşındaki Lewandowski'yi, yüzde 14,6 ile Leipzig takımının golcüsü Timo Werner ve yüzde 6,7 ile Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho takip etti.


Bundesliga oyuncuları, Borussia Mönchengladbach'ın İsviçreli kalecisi Yann Sommer'i yüzde 38,9 oyla "ilk yarının en iyi kalecisi" seçti.

Bayern Münih'te forma giyen Alman milli kaleci Manuel Neuer yüzde 10,9 ile ikinci sırada yer alırken, ilk yarıyı lider tamamlayan Leipzig ekibinin Macar kalecisi Peter Gulacsi de yüzde 9,2 ile üçüncü sırayı aldı.

Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose'yi ilk yarıda "en kazançlı çıkan teknik direktör" olarak gösteren Bundesliga oyuncuları, "en iyi çıkış yakalayan oyuncu" olarak da aynı takımda forma giyen Marcus Thuram'ı seçti.


Ankette "şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü" yüzde 80,3 ile Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, aktif futbolcular arasında "dünyanın en iyi oyuncusu" da yüzde 56,9 oyla Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi gösterildi.


Bundesliga'da forma giyen futbolcuların yüzde 37,7'si İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni Liverpool'un, yüzde 36'sı da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Fransa'nın kazanacağını düşünüyor.

Almanya'da sezon sonunda hangi takımın şampiyon olacağı oylamasında ise yüzde 43,1'le Leipzig ilk sırada yer aldı.

Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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